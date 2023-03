Il primo superweekend di motori della stagione è alle porte, con Formula 1 e MotoGP contemporaneamente in pista. Dall'alba al tramonto, dall'Australia all'Argentina, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La Formula 1 sarà in scena a Melbourne per il terzo round della stagione dopo Bahrain e Arabia Saudita. Secondo weekend consecutivo di gara, invece, per la MotoGP che dal Portogallo si sposterà in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo.