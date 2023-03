Una novità in griglia di partenza. La FIA ha modificato le dimensioni delle piazzole in vista del GP d'Australia: la scelta fa seguito alle sanzioni in cui sono recentemente incappati i piloti che si sono allineati in modo errato nelle prime due gare del Mondiale. Ecco come e cosa cambia rispetto al passato. Tutto il fine settimana della F1 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

