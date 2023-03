Il pilota della Ferrari nel giovedì di Melbourne: "Non solo non abbiamo la macchina dell’anno scorso, ma siamo tornati un po' indietro di performance e quindi non posso dire che qui sarà facile vincere. Stiamo lavorando per tornare vicino alla Red Bull. E il mio obiettivo di conquistare il Mondiale non cambia". Tutto il fine settimana della F1 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

