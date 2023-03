Charles Leclerc mostra ottimismo in vista del GP d'Australia: "E' stato il miglior venerdì della stagione. L'assetto è migliorato, dobbiamo fare un passo in avanti ulteriore per avvicinarci alla Red Bull. Sabato mi aspetto tanta simulazione gara da parte di tutti". Tutto il fine settimana di Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE