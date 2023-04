Occasione mancata per la Ferrari a Melbourne: con la miglior Rossa della stagione, Sainz scatterà 5° e Leclerc 7°. Gara in salita per centrare il primo podio del 2023. La Red Bull è in testa-coda con la pole di Verstappen e la delusione di Perez, ultimo. Si è rivista la Mercedes, che dovrà fare i conti con un arrembante Alonso. Domenica alle 7 il GP d'Australia in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

E' una Red Bull da testa-coda, la prima sorpresa a Melbourne e in griglia di partenza è già questa. Max Verstappen con un super giro si è conquistato la ventiduesima pole in carriera e partirà là davanti a tutti, e per lo spettacolo si spera che rimarrà in buona compagnia senza scappare via fin da subito, anche se il suo piano è proprio questo. Mentre l'altra Red Bull è relegata in ultima posizione dopo che Checo Perez è finito in sabbia subito in Q1 a causa di un problema al brake balance che lo aveva disturbato fin dalle terze libere.

La terza qualifica della stagione, anche a causa delle basse temperature e della mancanza di grip che ha influito per tutti sulla gestione delle gomme, non è stata una passeggiata per nessuno, nemmeno per il due volte campione del mondo per sua stessa ammissione. E allora va dato a Verstappen quel che è di Verstappen perché con un super giro l'olandese è riuscito anche ad abbassare di oltre un secondo il tempo della pole di Leclerc del 2022. Ma a sorprendere tutti, persino se stessi, son stati soprattutto i piloti Mercedes. George Russell, che in Q3 si è migliorato di sei decimi rispetto al primo run, è riuscito a piazzare la sua W14 in prima fila, a due decimi da Verstappen e davanti al compagno Hamilton. Ma se sul giro secco la Mercedes si è riscoperta viva, è sul passo che potrebbe non riuscire a mantenere il ritmo soprattutto dell'arrembante Aston Martin di Fernando Alonso che parte quarta.

Occasione invece mancata per la Ferrari. Con la miglior Rossa vista finora dall'inizio della stagione i due piloti non son riusciti a capitalizzare. Entrambi recriminano problemi di traffico, ma in maniera diversa. Lo spagnolo infatti non è riuscito a preparare al meglio le gomme nel suo giro di riscaldamento e questo lo ha poi condizionato soprattutto nel primo settore del giro buono. Con una macchina da top tre partirà invece dalla quinta casella. Ancora più indietro Charles Leclerc, settimo, che è stato condizionato anche dal traffico di famiglia Sainz nel primo settore. Per la Ferrari la gara così si preannuncia in salita. Anche senza Perez ci sarà da rimboccarsi le maniche per puntare al primo podio della stagione e cominciare a vedere quell'alba che in questo 2023 non è ancora spuntata.