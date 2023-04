Charles Leclerc non nasconde la propria delusione dopo il 7° posto nelle qualifiche di Melbourne: "Ci è mancato troppo per essere davanti. Peccato che Sainz sia restato davanti a me nel giro lanciato. Questa Ferrari è più da gara, ma non giustifica la posizione". Domenica alle 7 il GP d'Australia in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE