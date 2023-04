Max Verstappen fenomenale nelle qualifiche del GP d'Australia, con la 22^ pole in una gara finora mai vinta in carriera: "Ho fatto un podio qui, ma ora voglio salire su un gradino diverso. L'affidabilità non dovrebbe essere un problema. La chiave sarà la gestione delle gomme". Domenica alle 7 il GP d'Australia in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Max Verstappen domina le qualifiche di Melbourne. Il due volte campione del mondo della Red Bull conquista la 22^ pole in Australia e scatterà davanti a tutti in un GP finora mai vinto in carriera. Un tabù che l'olandese vuole interrompere.

"L'affidabilità non dovrebbe essere un problema in gara"

"L'ultimo tentativo è stato molto buono. Per tutto il weekend è stato difficile portare le gomme nella giusta finestra per poter spingere subito, ma nel Q3 tutto ha funzionato bene. Sono molto contento del giro e di essere in pole. Non vedo l’ora che sia domani. Affidabilità? Non dovrebbe essere un problema, ma cerchiamo sempre di ottimizzare tutto e continueremo a farlo. Spero che la macchina sarà forte in gara. Sarà chiave tenere in vita le gomme e gestirle bene. Australia? Ho fatto un podio in passato, ma voglio salire su un gradino diverso...”