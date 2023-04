Max Verstappen in pole position, Sergio Perez dall'ultima posizione in griglia dopo essere finito nella ghiaia nel corso delle qualifiche. Sabato dalle due facce per il team di Woking, senza dubbio da dimenticare per il pilota messicano che anche durante le libere ha avuto diversi problemi. Ecco cosa gli è successo. GP domenica live alle 7 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

PROBLEMI RED BULL: LA SPIEGAZIONE DI GENE' - HIGHLIGHTS QUALIFICHE