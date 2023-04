Nel pazzo GP di Australia c'è spazio anche per la polemica innescata da Max Verstappen contro Lewis Hamilton per qualche mossa al limite in partenza: "Io ho cercato di evitare il contatto. Quello che le regole permettono di fare con una macchina all’esterno è piuttosto chiaro, ma non viene seguito. Ma va bene così, avevamo un buon passato e siamo andati avanti ugualmente". Il Mondiale torna il 30 aprile con la gara a Baku: diretta Sky e in streaming su NOW

CRONACA E HIGHLIGHTS DEL GP AUSTRALIA