Clamoroso al via del GP di Australia: in curva 3 l'Aston Martin di Lance Stroll prende in pieno la Ferrari di Charles Leclerc, che si pianta nella ghiaia ed è costretto al ritiro. Ecco la sequenza dell'incidente. Il GP in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, GARA LIVE