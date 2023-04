La Red Bull vince per la prima volta in Australia nell'era ibrida, a dodici anni dall'unico successo firmato da Sebastian Vettel. Protagonista il solito Max Verstappen, che con 80 podi affianca un mito come Senna. Ma c'è di più: il due volte campione del mondo ha fatto Black Jack. Ecco spiegato come... Il Mondiale torna il 30 aprile con la gara a Baku: diretta Sky e in streaming su NOW

