Formula 1

Inizio in salita per la Ferrari: due ritiri e soli sei punti in tre GP per Leclerc, mentre Sainz è quinto nella classifica Mondiale. Continuano ad andare fortissime le RedBull col solito Verstappen davanti a Perez. Sorpresa Aston Martin, seconda forza tra i costruttori con Alonso tre volte su tre a podio