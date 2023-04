Un altro superweekend di motori della stagione è alle porte, con Formula 1 e MotoGP contemporaneamente in pista. Dall'Azerbaijan alla Spagna, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La Formula 1 sarà in scena a Baku - dove debutta il nuovo format della Sprint - per il quarto round della stagione dopo Bahrain, Arabia Saudita e Australia. Quarto weekend di gara anche per la MotoGP, che da si sposterà sul circuito di Jerez de la Frontera.