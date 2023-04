Aleix Espargaró è il più veloce nelle qualifiche di Jerez con 1:37.216. Lo spagnolo torna in pole dopo un digiuno di 14 GP e 329 giorni. Miller e Martin completano la prima fila. Il miglior italiano è Bagnaia al 5° posto, proprio davanti all'eterno Pedrosa (6°). Il leader del campionato Bezzecchi dovrà rimontare dal 13° posto. Ecco la griglia di partenza del GP di Spagna, valida sia per la Sprint di oggi alle 15, sia per il GP di domenica (sempre alle 15). Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW