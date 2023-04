Red Bull a caccia di certezze nel GP dell'incertezza: sì perché in Azeirbaijan si sono registrati 6 vincitori su 6 gare, con 5 poleman diversi. Verstappen e Perez cercheranno il quarto successo su 4 per Milton Keynes, un poker che nella storia della F1 non lascia dubbi: la macchina capace di vincere i primi quattro Gran Premi conquista la classifica piloti. E la Ferrari? Tre pole e zero vittorie a Baku, un record negativo...

Sarà un GP di Baku in cui la Red Bull cercherà la certezza di un possibile titolo, anche se solo al quarto GP, ma dovrà confrontarsi con il tracciato che, da quando è apparso in calendario, non ha offerto nessuna certezza. Una piacevole contraddizione. La Red Bull va per la quarta vittoria consecutiva ad inizio stagione: non è una sequenza a caso, perché è lo spartiacque tra una certezza (statistica) e una lieve, lievissima, incertezza. Questo perché, se un team che infila una tripletta a inizio stagione ha perso il titolo solo una volta su 15, con l’eccezione delle eccezioni rappresentata dal 1976 di Lauda, un team che mette a segno il poker non ha mai, proprio mai, perso il titolo piloti a fine anno. Finora è successo 13 volte, con le ultime 4 targate Mercedes: 2014, 2016, 2019, 2020. Questa ricerca della sicurezza statistica per Red Bull, però, si scontra con il circuito di Baku, quello dell’incertezza per antonomasia. Con 6 vincitori in 6 gare disputate (Rosberg, Ricciardo, Hamilton, Bottas, Perez, Verstappen), e 5 poleman (Rosberg, Hamilton, Vettel, Bottas, Leclerc), è impossibile fare pronostici, anche perché in metà dei casi qui, 9 su 18, un pilota sul podio non partiva di primi 3 posti in griglia. Al di là di questi valori estremi che, prima o poi, si stabilizzeranno, Baku ha assunto il ruolo che una volta era di Montecarlo: in passato il cittadino di Monaco, con le sue gare imprevedibili in cui la miglior macchina non era l’ingrediente unico per vincere, aveva il ruolo di “rompi-sequenze” all’interno del calendario.

Solo due team vincenti

Se sul lato piloti abbiamo registrato un 6x6 a Baku, sul lato team il bilancio è decisamente più lineare: solo Mercedes (’16, ’18, ’19) e Red Bull (’17, ’21, ’22) hanno vinto qui e, visto lo stato di forma attuale, c’è il forte sospetto che possano restare gli unici anche dopo l’edizione 2023. Al pareggio sul lato vittorie tra Mercedes e Red Bull, si affianca il pareggio sul lato pole tra Mercedes e Ferrari, con quest’ultima che sconta una piccola macchia: 3 pole e zero vittorie in un circuito è un record negativo per la F1: oltre alla Ferrari a Baku è successo solo alla Lotus ad Anderstorp, Mosport e Rio de Janeiro.