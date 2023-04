Carlos Sainz scatterà 4° a Baku, nonostante una qualifica complicata, in cui ha pagato ben 8 decimi dal compagno e poleman Leclerc: "Oggi non ero veloce, non mi sentivo bene con la macchina: è mia responsabilità, appena trovavo fiducia commettevo un errore. Lavorerò per essere più forte già da sabato". Domenica alle 13 il GP di Azerbaijan in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Ho faticato con la macchina, fatto troppi errori"

"Non si vedeva probabilmente da fuori, ma non ero al 100 percento, ho faticato fin dalle libere con la macchina. Mi è mancata fiducia, appena ne prendevo un po' facevo un errore che mi ricacciava indietro. Ho pagato anche il fatto di non avere un set nuovo in Q3, ma è colpa mia. Non sono stato veloce, non me l'aspettavo. Avevo usato tre set di gomme, Charles ne aveva usati due: non ero nelle stesse condizioni dei top, ma è mia responsabilità averne usato uno in più prima. Devo cercare un motivo, peccato essere in regime di parco chiuso e non poter modificare la macchina. Lavorerò per essere più veloce già da domani".