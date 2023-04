Baku si conferma terra amica del pilota messicano, che chiude con la vittoria un weekend perfetto e si lascia alle spalle il compagno di squadra e campione in carica. Segnali dalla Ferrari, con Leclerc che va sul podio e riscatta la disavventura di un anno fa. Alonso non va sul podio per la prima volta in questa stagione ma vince il "derby" con Sainz. Il Mondiale torna la prossima settimana a Miami: diretta Sky e streaming su NOW