Frederic Vasseur analizza il sabato della Ferrari, con Sainz 3° e il botto di Leclerc: "Charles era al limite, meglio un pilota che non abbia rimpianti. Il passo è buono, c'è la possibilità di rimontare anche se abbiamo ottenuto meno di quanto volevamo. Attenzione al meteo, le previsioni non sono buone". Domenica alle 21.30 il GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Il passo è buono, in gara si può rimontare"

"Charles era al limite, nel giro prima era in lotta per la pole. E' un peccato, aveva il passo per la prima fila ma vedremo domani. Quando sei in lotta per la pole devi spingere, non si spinge mai troppo. Leclerc è così, preferisco un pilota che cerchi il limite e non abbia rimpianti. La macchina dovrebbe essere ok. Dobbiamo guardare il meteo, le previsioni non sono positive. Potrebbero esserci dei rovesci, ma anche qualcosa di peggio. La velocità di punta rispetto a Red Bull non ci dà vantaggi, ma penso che potremo rimontare visto che sarà una gara lunga. Il passo è stato buono, anche se l'esito non è quello che ci aspettavamo. Anche Sainz aveva un gran bel ritmo, ora dobbiamo fare un reset per concentrarci sulla gara".