Max Verstappen deluso per il 9° posto ottenuto nelle qualifiche a Miami, condizionato da un errore in Q3 e dalla bandiera rossa che ha interrotto in anticipo la sessione: "Colpa mia, mi sono messo in una situazione difficile con un mio errore. Sarà dura rimontare, ma punto come minimo al 2° posto". Domenica alle 21.30 il GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE