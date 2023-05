Presente nel paddock a Miami, Arianna Fontana torna a parlare della sua possibilità di gareggiare o meno con l'Italia ai prossimi Giochi invernali di Milano-Cortina 2026: "Ci sono da sistemare prima un po' di cose. Nello sport, come nella vita, ci sono valori importanti. Devo ritrovare serenità, fino a quel momento non mi rivedrete pattinare. La F1 è uno spettacolo davvero adrenalinico. E forza Ferrari sempre!". Guarda il video. Ora la diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

