Dopo l'incidente nel finale del Q3, la SF-23 di Leclerc è stata sottoposta ai controlli dei meccanici: cambiata tutta la parte posteriore compreso il cambio (con uno usato in precedenza). Ma non si tratta degli unici interventi sulla Rossa, che però non incappa in penalità. Il GP alle 21.30: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

ULTIME NEWS - GUIDA TV - GRIGLIA DI PARTENZA