Le previsioni meteo non escludono pioggia per la quinta gara della stagione, un rischio in più su un asfalto già apparso molto insidioso. Qui il meteo, le gomme, i giri da percorrere in gara e tutte le ultime news aspettando la gara. Si parte alle 21.30

A Miami per ora sguardo è all'insù più che nei box o in griglia di partenza, dove alle 21.30 scatterà il GP di Miami (diretta Sky, streaming NOW) per il quale non si esclude pioggia. Sarebbe un ostacolo in più su un tracciato che si è certamente evoluto ma resta insidioso e scivoloso dopo la riasfaltatura. La prima fila Perez-Alonso è arrivata dopo un finale di qualifica caotico con l'incidente di Leclerc che ha portato a chiudere il Q3 con anticipo, con il monegasco settimo e Verstappen addirittura nono. L'olandese era senza tempo prima del crash di Charles e dopo aver commesso un paio di errori.

Le previsioni meteo per il GP Miami: ore 21.30, diretta Sky Massa d'aria molto instabile. Aumenteranno le possibilità di temporali nell'area di Miami nel pomeriggio. Brezza Sud-Est 10 km/h. Gara : 30°C.

Griglia di partenza Ancora dominio Red Bull in qualificha, ma questa volta è stato Perez a stampare la pole position. Prima fila completata da Alonso, come a Jeddah, dove vinse il messicano sulla RB19. Sainz scatterà terzo con la Ferrari. Quarto un sorprendente Magnussen su Haas. Settimo Leclerc, solo nono Verstappen (beffato da un suo errore e dalla bandiera rossa per Leclerc) e Hamilton 13°. vedi anche Miami come Jeddah, stessa 1^ fila: analisi griglia

Le gomme Pirelli A Miami, il primo dei tre gran premi che si correranno negli Stati Uniti nel 2023, le mescole scelte da Pirelli sono C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft.

Il circuito cittadino di Miami Nome : Miami International Autodrome

: Miami International Autodrome Lunghezza : 5.412 m

: 5.412 m Curve : 19

: 19 Giri in gara: 57

