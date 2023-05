Con Logan Sargeant in Williams, un pilota americano è tornato da questa stagione in F1. Dei 233 piloti USA del Circus, solo Phil Hill (nato in Florida) e Mario Andretti hanno vinto il Mondiale. Da ricordare Dan Gurney, Richie Ginther ed Eddie Cheever, soprannominato "americano de Roma". E Scott Speed? Fu silurato per far debuttare Vettel. Nel fine settimana si corre a Miami: diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GUIDA TV