Sostegno immediato della casa di Maranello per l'Emilia-Romagna pesantemente colpita dall'alluvione. Donato un milione di euro, il Ceo Benedetto Vigna: "Abbiamo voluto dare una risposta immediata e concreta ai bisogni più urgenti della popolazione. Ringraziamo le autorità locali per l'instancabile lavoro di queste ore"

Ferrari dona un milione di euro a favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, aderendo alla raccolta fondi regionale. I fondi saranno impiegati, con il coordinamento degli enti territoriali, a favore della popolazione locale colpita in questi giorni dall'alluvione, con una particolare attenzione ai progetti di recupero ambientale e per la gestione del dissesto idrogeologico.