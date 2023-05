McLaren, livrea speciale per Monaco. FOTO e VIDEO

La McLaren ha svelato la livrea con cui correrà il prossimo GP di Monaco, in programma nel fine settimana nel Principato. Norris e Piastri guideranno una MCL60 speciale, che ricorderà il Triple Crown conquistato nel motorsport grazie ai trionfi di Montecarlo, Indianapolis e Le Mans. La livrea verrà riproposta anche nella gara successiva di Barcellona. Il weekend è in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

VIDEO: LA LIVREA MCLAREN PER MONACO