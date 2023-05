Torna la Formula 1: saranno le strade di Monaco la cornice per questo weekend di motori. Al principato Verstappen arriva con un vantaggio di 14 punti sul compagno di squadra Perez, ma a Monaco può succedere di tutto. Sperano di poter dire la loro Ferrari, Aston e Mercedes, che puntano a interrompere il dominio Red Bull. Tutto il fine settimana LIVE su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Tutti contro Max. E’ così da un po’ ormai, ma a Montecarlo lo sarà ancora di più. La superiorità della RB19 non scomparirà certo con una bacchetta magica, ma la particolarità della pista monegasca fa sperare gli avversari di poter fare lo sgambetto al team austriaco, a partire dalla qualifica, là dove la monoposto progettata da Newey non sembra avere gli stessi super vantaggi che in gara. E poi si sa, a Monaco sorpassare non è una banalità. Verstappen però il primo avversario ce lo ha in casa ed è Checo Perez. Qui, dodici mesi fa, cominciarono le prime vere frizioni tra i due, soprattutto dopo l’incidente in cui il messicano fu coinvolto in qualifica e che chiuse i giochi sul più bello. Dopo l’umiliazione di Miami Perez vuole la rivincita e riaccorciare il distacco in classifica che ora è salito a 14 punti.