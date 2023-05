Monaco, profumo di mare: gli arrivi dei piloti

Molti piloti del Mondiale vivono nel Principato e per loro è un po' la gara di casa. Lo è di sicuro per Leclerc, che qui è nato e che è stato tra i primi ad arrivare al circuito nel giovedì che apre il lungo weekend di Monte-Carlo. Ma c'è anche chi è stato in barca e si è goduto qualche attimo di relas prima di entrare in "modalità GP". La gara di Monaco è LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GUIDA TV