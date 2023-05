Alcune immagini dalla pit-lane del Principato mostrano una Mercedes rinnovata rispetto a quella vista finora in azione. cambia radicalmente la filosofia della precedente versione della W14. E Lewis Hamilton osserva le operazioni del team dall'alto. Tutto il weekend del Principato è LIVE su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

HAMILTON GUARDA LA "NUOVA" MERCEDES DALL'ALTO: VIDEO