IL CIRCUITO

Si torna in pista dopo la gara annullata a Imola. Lungo 3.337 m, il circuito cittadino di Monaco ha nelle Piscine uno dei tratti più interessanti. Ma dalla Santa Devota alla Rascasse sono tante le curve mitiche di un tracciato dove più che altrove le qualifiche possono essere decisive. Staccata di curva 10 il punto migliore per cercare un sorpasso. Anche attraverso 'scatti storici', le caratteristiche e le insidie del Principato: domenica LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GUIDA TV