Attimi di paura e tensione a Monaco durante la Feature Race di Formula 2: bandiera rossa dopo il contatto di Doohan con le barriere e macchina in fiamme. Il pilota sta bene, la corsa è ripresa regolarmente, ma le immagini sono impressionanti. Oggi la gara di F1 alle 15 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

FIAMME IN F2 A MONACO: IL VIDEO - LA GRIGLIA DI PARTENZA IN F1