Al GP del Belgio i team avranno a disposizione C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft. Quello di Spa-Francorchamps è un circuito che sottopone le gomme a notevoli forze, con il punto più difficile che si viene a creare è dato dalla combinazione fra la compressione dell’Eau Rouge e la salita del Raidillon. Tutto il weekend di Spa è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP BELGIO, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE