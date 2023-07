Ha vinto il solito Verstappen, ma massimo dei voti all'australiano Piastri della McLaren che dimostra di essere sempre più bravo. Sufficienza per i piloti Ferrari, mentre si sta confermando un gran bel ritorno in pista per Ricciardo. Domani il GP del Belgio live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

BELGIO, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA SPRINT RACE