Max Verstappen piazza il miglior tempo nelle qualifiche, ma sarà Charles Leclerc a partire oggi dalla pole a Spa a causa della penalità inflitta all'olandese per la sostituzione del cambio. Con il monegasco ci sarà Perez in prima fila per la terza volta nel Mondiale. Sainz in seconda con Hamilton. Ecco la griglia di partenza del GP del Belgio e l'analisi fila per fila. Tre posizioni a Magnussen per impeding, Hulk dalla pit-lane. Il GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW ULTIME NEWS