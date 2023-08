La monoposto sarà in vendita all'asta principale di RM Sotheby's a Monterey dal 16 al 19 agosto e potrebbe battere un record. È inoltre la macchina con cui il mito Schumi vinse il GP d’Australia del 2002. In quella gara il fratello Ralf fu protagonista di un incidente con l'altra Rossa di Barrichello. Il Mondiale torna nel weekend del 27 agosto con il GP d'Olanda: diretta Sky e streaming su NOW