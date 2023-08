Nell'ambito di un progetto già presentato a gennaio, a Zandvoort la C43 presenta una livrea speciale ispirata all'opera di Boogie. Mentre l'Art Car concepita dall'artista sarà nella Fan Zone del circuito e venduta all’asta per raccogliere fondi a favore di Save the Children, in pista le monoposto di Bottas e Zhou gireranno con la livrea tributo a quest'opera. Tutto il weekend del GP d'Olanda è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

