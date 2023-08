Ci tiene a rassicurare i tifosi Frédéric Vasseur, il team principal della Ferrari ha parlato a Sky Sport in vista della prossima gara sul tracciato di Zandvoort. La Rossa non è apparsa al suo meglio in queste prove libere, il fatto sarebbe da imputare ad una maggiore attenzione ai test effettuati oggi rispetto che alla prestazione in sè: "Siamo fiduciosi, possiamo sicuramente migliorare"

FERRARI, LE PAROLE DI CARDILE