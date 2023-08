Lawson, chi è il pilota che sostituirà Ricciardo

Il 21enne neozelandese sarà alla guida dell'AlphaTauri nel GP d'Olanda al posto di Daniel Ricciardo, indisponibile dopo l'incidente nelle Libere 2. Per Lawson, impegnato anche nel campionato Super Formula e membro del Red Bull Junior Team dal 2019, sarà il debutto in Formula 1

Dal Red Bull Junior Team al debutto in Formula 1. Liam Lawson sarà in griglia nel Gran Premio d'Olanda alla guida dell'AlphaTauri, scelto dalla scuderia al posto di Daniel Ricciardo, indisponibile dopo l'incidente nelle Libere 2 in cui ha riportato la frattura del polso sinistro. Una prima volta per il pilota neozelandese, classe 2002, che detiene un record molto particolare: finora è riuscito a vincere almeno una gara da rookie in qualsiasi categoria abbia corso. E l'ha fatto anche nel campionato giapponese di Super Formula in cui è attualmente impegnato, vincendo tre gare nei circuiti di Fuji e Autopolis.