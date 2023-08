Alla parabolica incidente per i due piloti australiani nel corso delle FP2: Piastri commette un errore e va a muro con la sua McLaren; poi sulle barriere finisce anche Ricciardo, sorpreso dopo essersi ritrovato davanti l'altra monoposto. Per Daniel frattura del polso sinistro: verrà sostituito da Lawson. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

