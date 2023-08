Leclerc: "Venerdì complicato per la squadra"

Il bilancio del monegasco dopo un venerdì in ombra a Zandvoort: "Giornata complicata per tutta la squadra, ma c'è del margine per migliorare sotto diversi aspetti, specialmente sul giro secco"

Venerdì fuori dalla top 10 per Charles Leclerc. Il weekend in Olanda non è iniziato nel migliore dei modi per la Ferrari, come testimonia il piazzamento del monegasco che ha concluso le FP2 all'undicesimo posto, lontano più di cinque decimi da Norris e Verstappen. "È stata una giornata complicata per tutta la squadra - racconta Leclerc - I valori tra i vari team però sembrano molto compatti e abbiamo visto che c’è del margine per migliorare sotto diversi aspetti, specialmente sul giro secco: ci lavoreremo intensamente questa notte".