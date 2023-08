Il pilota della Red Bull soddisfatto dopo le prove libere del gran premio di casa: "Siamo messi bene, la macchina ha un grande potenziale. McLaren? Sappiamo che in alcune situazioni in qualifica è in grado di lottare con noi". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE