Scattano le prime libere in Olanda che danno il via alla seconda parte della stagione di Formula 1. Grande entusiasmo a Zandvoort per il padrone di casa e leader del campionato Max Verstappen. Alle 16 la seconda sessione. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW



CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI