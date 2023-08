Carlos Sainz 6° nelle qualifiche del GP d'Olanda: "Non so con chi potremo lottare, avrei firmato per questo risultato. Abbiamo ottenuto il massimo. Chi c'è davanti a noi? Questo weekend sono tutti più veloci di noi...". Tutto il weekend di Zandvoort live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

"Avrei firmato per il 6° posto, oggi miglior risultato possibile"

"Non so con chi potrò lottare, se me lo avessero proposto alla vigilia avrei firmato per il 6° posto. Abbiamo ottenuto il massimo risultato possibile oggi. Darò tutto in gara come sempre, ma un top 6 non è una brutta posizione per cominciare e nemmeno finire. Chi c'è davanti a noi? La Williams, Mercedes, Aston Martin, McLaren e Red Bull sono più rapidi: questo weekend sono tutti più veloci di noi".