L'ottava pole stagionale, la terza a casa sua in Olanda, fa tirare un sospiro di sollievo a Max Verstappen: "E' stata una sessione complicata. Abbiamo gestito tutto bene e abbiamo evitato guai, nonostante qualche rischio. E' sempre bello correre davanti a tutta questa gente".

