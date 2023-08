Un fenomenale Fernando Alonso chiude 2° il GP d'Olanda e batte un record di longevità che apparteneva a Michael Schumacher. Il 42enne spagnolo, infatti, sale sul podio a 20 anni, 5 mesi e 4 giorni dal primo conquistato in Malesia nel 2003. Schumi si era fermato a 20 anni, 3 mesi e 2 giorni. "E' incredibile, ho anche pensato di attaccare Max...", ha detto. Guarda il video con l'intervista. Il Mondiale torna a Monza su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP OLANDA, HIGHLIGHTS