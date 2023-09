Problema al sistema di alimentazione del carburante ferma il pilota canadese dopo appena due giri dall'inizio delle seconde libere a Monza. Un venerdì praticamente senza attività per Lance, che nelle FP1 aveva lasciato il posto a Drugovich. Il GP d'Italia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP ITALIA, PROVE LIBERE LIVE