Venerdì in chiaroscuro per Sergio Perez: precede il compagno Verstappen nelle Libere 2, conferma di avere un buon passo gara, ma poi 'bacia' le barriere alla Alboreto dopo una lunga escursione nella ghiaia. Ecco la sequenza dell'incidente, fortunatamente senza conseguenze per il pilota messicano. Il GP d'Italia è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

VIDEO - RISULTATI E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE