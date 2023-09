Lo spettacolo del GP d'Italia è come sempre anche fuori dalla pista. Da un lato i tifosi sugli spelti e dall'altro la parata di vip presenti al paddock. Tra stelle dello sport (come Tamberi che ha saltato una monoposto) e dello spettacolo (Verdone racconta un aneddoto ai box), ecco chi non ha voluto perdere l'appuntamento con una gara leggendaria. GP live oggi alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

