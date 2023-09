E' una Ferrari che fa ben sperare quella vista nel venerdì di Singapore. Il bilanciamento è ottimo, i piloti sono soddisfatti e c'è ancora del margine di miglioramento. Per le qualifiche la prima fila è un obiettivo difficile ma fattibile. Anche il long run non è stato un problema grosso, ma sicuramente non è il punto di forza della Rossa. Guarda il video. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

SINGAPORE, HIGHLIGHTS LIBERE