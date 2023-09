L'ultima gara estiva della stagione è a Singapore, prima di tre tappe asiatiche di fila. È uno dei pochi GP in calendario in cui il leader del campionato Verstappen non ha mai vinto. Secondo i tecnici Brembo il Marina Bay Street Circuit rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. Qui l'analisi con i dati forniti da Brembo. La gara in diretta domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

VIDEO: LA FRENATA PI' IMPEGNATIVA A MARINA BAY - GUIDA TV