Russell: "Strategia diversa da altri ha premiato"

Secondo alle spalle di Sainz, George Russell su Mercedes si gode la prima fila nel Gp di Singapore: "Sessione impegnativa, guidare qui è come entrare in sauna e bisogna mantenere la calma. Abbiamo fatto un gran lavoro con una strategia diversa rispetto agli altri, questo partendo dalla prima file può darci un grande vantaggio". Tutto il fine settimana di Marina Bay live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI SINGAPORE